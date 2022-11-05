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MÜSİAD ile D-8 arasında mutabakat anlaşması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılması amacıyla mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Ekonomi 05.11.2022, 22:27
MÜSİAD ile D-8 arasında mutabakat anlaşması

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında gerçekleştirilen D-8 Zirvesi'nde yapılan MoU anlaşması imza törenine, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, D-8'in, 8 Müslüman ülke olan Bangladeş, Mısır, İran, Endonezya, Nijerya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlattı.

D-8 Teşkilatının son 25 yılda tarım, ticaret, ulaşım, enerji ve turizm gibi birçok sektörde önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğini kaydeden Imam, D-8 ülkeleri içinde ekonomik iş birliğinin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini belirtti.

D-8 ülkeleri arasında ticaret hacminin 1,8 trilyon dolara yükseldiğini aktaran Imam, "Geçen 20 yılda ticaret hacminde yaklaşık 7 katlık bir artış yaşandı. Bu rakamlar aslında ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok çok altında. D-8 ülkeleri arasında ile ilişkileri artırarak, hedeflerimizi yaptığımız anlaşmalarla, protokollerle 2030 yılına kadar yakalayacağız." dedi.

D-8 ülkeleri arasında ticareti geliştirmek için yapacakları çalışmaları anlatan Imam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim, özel sektörün ilişkilerimizin içerisine daha geniş kapsamlı yer alması için iletişimi artırmamız gerekiyor. MÜSİAD gibi organizasyonlar bu anlamda çok daha değerli hale geliyor. MÜSİAD EXPO, bu bölgedeki en büyük etkinliklerden biri. MÜSİAD'a ilişkilerin ve ticaretin gelişmesine yönelik yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

MÜSİAD'ın gerçekten hem yaptıklarına hem de potansiyeline çok inanıyoruz. Bu nedenle iş birliğimizin resmi hale getirilmesi için bir mutabakat anlaşması imzalayacağız. Bu kapsamda sekreterliğimiz aracılığıyla MÜSİAD ile forumlar, seminerler ve bazı misyon faaliyetleri gibi ortak etkinlikler düzenleyeceğiz."

"Türkiye ekonomisi modeline olan inancımızı yeniliyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin öncülüğünde 1 milyarı aşkın nüfuslu 8 Müslüman ülkenin oluşturduğu D-8'in, ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla bölgesel olmaktan çok küresel bir oluşum özelliği taşıdığını söyledi.

D-8 ülkelerinin yaklaşık 1,2 milyar nüfusuyla, 4 trilyon dolara yaklaşan ekonomisiyle 7,5 milyon metrekareyi aşan coğrafyayı kapsadığını belirten Asmalı, D-8'in ülkeler arasında ticareti ve iş birliğini artırmaya odaklandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son 8 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çeken Asmalı, "Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını yılın tamamına yaymayı başarmıştır. Nitekim uluslararası kuruluşlar da ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.

MÜSİAD olarak bu motivasyonla gireceğimiz 2023 yılında da milli ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, Türkiye ekonomisi modeline olan inancımızı da tekrar yeniliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'nda 10 yılın yol haritasının belirlendiğini aktaran Asmalı, "Buna göre üye ülkeler 2030 yılının sonuna kadar dış ticaret hacimlerinin toplam D-8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırmayı hedef olarak belirlediler. Bizler de bu hedeflere ulaşma noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#müsiad #D8 #mutabakat
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