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MÜSİAD Genel Başkanı: 'İşveren maaşa ilave yapabilir'

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili "Açıklanacak rakam işveren için tabanı belirler. Bunun üzerine ilave yapılmasında hiçbir engel bulunmuyor" dedi.

Ekonomi 02.12.2022, 07:53
MÜSİAD Genel Başkanı: 'İşveren maaşa ilave yapabilir'

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammında görüşme takvimi netleşirken, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, açıklanacak rakamın işveren için tabanı belirlediğini, bunun üzerine ilave yapılmasında hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Asmalı, "Asgari ücret bu dönemdeki enflasyon verisi ile değil önümüzdeki dönem beklentilerinin ışığında belirlenmeli" dedi.

Asgari ücretin bir taban fiyat olduğunun altını çizen Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, işverenin bu miktarın üzerine ilave yapmasında hiçbir engel bulunmadığını dile getirdi. Mahmut Asmalı, "Geçen yılın ortasındaki artışla zam yüzde 94'lere geldi. Enflasyon artarken emekçinin de alım gücü korunsun. Ama enflasyonun aşağı çekilmesi gayretine devam edilmeli" diye konuştu. Asmalı, "Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi biraz düşük kalabilir, bir miktar üzerine konulması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasa beklentisi 7 bin 500 ila 8 bin lira" dedi.

EYT'DE HEM ÇALIŞAN HEM İŞVEREN GÖZETİLMELİ

'Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek' başlıklı MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu'nun tanıtımında konuşan Mahmut Asmalı, asgari ücret ve EYT'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel olarak değişen asgari ücreti de gündeme almanın mümkün olduğunu vurgulayan Asmalı, "Belirlenecek rakamın beklentileri karşılaması gerekir" diye konuştu. Asmalı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda ise çalışanın hakkını korurken bir yandan da mutlaka işverenin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

HEDEF İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRMEK

MÜSİAD tarafından tanıtılan rapora da değinen Asmalı, Türkiye'nin yerli, milli ürün ve hizmet vizyonuyla üretimden ihracata, inovasyondan sürdürülebilirliğe kadar her aşamada açık ara öne çıkabilmesini hedeflediklerini belirtti. Asmalı, "Bu rapor aracılığıyla değişen ve dönüşen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hızlandıracak önerileri hazırladık" dedi.

MÜSİAD'DAN EKONOMİDE 15 ADIMLIK YOL HARİTASI

MÜSİAD Stratejik Araştırmalar Komisyonu ve Ekonomik Araştırmalar Birimi'nin katkılarıyla çıkarılan 'Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek' başlıklı MÜSİAD 2022 Ekonomi Raporu, Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Doç. Dr. Yusuf Dinç tarafından hazırlandı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, öneri başlıklarını şu şekilde sıraladı:

- Sektör bazlı stratejik plan takvimi, - Önceliklerin belirlendiği sistematik bir yol haritası kurgulanmalı, - Ekonomi Bilim Kurulu oluşturulmalı, - Finansta bir pazar değil, ev sahibi konumuna gelinmeli, - Faizle mücadele programı, - Faizsiz finans kanunu ve diğer kanun ile yönetmeliklerin de gözden geçirilmesi, - Zekat toplama ve dağıtma işlemlerinin finansal sisteme entegrasyonunun sağlanması, - Defi uygulamaları ve Neobank'ın öne çıkardığı fırsatların finans ve katılım bankacılığı kapsamında değerlendirilmesi, - İslami finansal çözümlerin çeşitlendirilmesi, - KOBİ'lerin finansman imkanlarının genişletilmesi, - Selektif kredi politikası, - Makroihtiyati tedbirler, - Ücretler seviyesi-gelir adaleti, - Hukuki altyapı, - Dezenflasyonist etki.

Bu çelişkiyi ortadan kaldırmalıyız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret, bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi. Arslan, "Asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı" diyerek, şöyle devam etti: "Bizim bugün belirleyeceğimiz asgari ücret, bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Asgari ücret, istisnai bir ücrettir ve istisnai çalışanları kapsar." Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücretin geçim ücretine dönüştüğünü ve bu algının değişmesi gerektiğini ifade etti. Atalay, "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak
#müsiad #asgari ücret
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