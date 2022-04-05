Murat Ülker’in mücevher benzetmesi gerçek oldu

Pırlanta ve çikolatanın birleşmesi bize enteresan bir fikir olarak geldi. Trüf çikolataların şekillerini kullanarak mücevher yaptılar.

16 yılı aşkın bir süredir Yıldız Holding’de çalışan Nurtaç Ziyal Afridi, grupta 100’e yakın satın alma, birleşme ve halka arz projesini yönetti. Bunların arasında GODIVA, DeMet’s, McVitie’s, Carr’s, Jacobs ve United Biscuits gibi dev satın alma operasyonları da bulunuyor.

United Biscuits’in alımıyla Yıldız Holding bisküvi alanında dünyada üçüncü sıraya yerleşti ve markalar Pladis çatısı altında toplandı. Nurtaç Ziyal Afridi, 2020 yılının sonunda GODIVA’nın CEO’su oldu.

Dünya’dan Necla Dalan’ın yazısına göre pandeminin en yoğun olduğu, mağazaların kapandığı bir dönemde göreve gelen Nurtaç Ziyal Afridi, GODIVA’nın 18 milyar dolarlık değerle en büyük çikolata pazarı olan Amerika’da, New York’tan tüm dünyadaki operasyonları yönetiyor ve ekibiyle başarılı sonuçlara imza atıyor.

Geçen hafta Türkiye’ye gelen Nurtaç Ziyal Afridi ile milyar dolarlık ciroya yaklaşan GODIVA’nın büyüme planlarını konuştuk. Göreve geldikten sonra çalışanların katkısıyla hayata geçirdikleri ve adını ikonik gold kutularından alan “Gold Plan” ile ciddi bir büyüme sağladıklarını anlatan Nurtaç Ziyal Afridi, “Gold Plan ile 3 yıl içerisinde hedefimiz işimizi ikiye katlamak, ürün çeşidimizi ve bulunurluğumuzu artırarak markamızı öncelikli pazarlarımızda liderliğe taşımak. Markamızı çikolatayla ilgili diğer kategorilere taşımak bir diğer hedefimiz. Bisküvi, dondurma ve pasta ile bu hedefimizi gerçekleştirmeye başladık” dedi.

Asya ve Avrupa’daki fırsatları değerlendirecek

Amerika’daki 128 mağazalarını kapattıklarını ve çikolata satılan 300 binden fazla satış noktasına taşıma kararı aldıklarını kaydeden Nurtaç Ziyal Afridi, şu anda 30 bin noktaya ulaştıklarını vurguladı ve “2020’de e-ticarette yüzde 40 büyümüştük, 2021’de yüzde 23 daha büyüdük. Amerika’da premium çikolata pazarında e-ticarette GODIVA bir numara oldu. Rakiplerimizin pazarda büyüme oranı yüzde 15-17’lerdeyken biz yüzde 34 büyüdük. Amerika’da çikolata satışlarının üçte biri yılın son 3 ayında gerçekleşir. Biz bu dönemde yüzde 50’nin üzerinde büyüme başarısı gösterdik. Bu füze gibi büyüme grafiği benim için bir gurur haritasıdır. Artık Walmart’a girdiğinizde tüm ürünlerimizi alabiliyorsunuz, çiçek siparişi verdiğinizde yanında GODIVA isteyebiliyorsunuz. Toptan satış zinciri Costco Amerika’daki en büyük dağıtım noktalarımızdan. Onlarla Kuzey Amerika’da ve Kanada’da varken şimdi 11 ülkedeki mağazalarında ürünlerimiz satılıyor. Müşterilerimiz artık her yerde GODIVA’yı bulabiliyor ve bu bize müthiş bir büyüme ve bilinirlik getirdi” diye konuştu.

Çin ve Asya pazarında da hızlı büyüdüklerini anlatan Nurtaç Ziyal Afridi, şöyle devam etti:

“Çin’de geçen yıl süpermarket kanalında yüzde 63 büyüdük. Hedefimiz bu büyümeyi her yıl ikiye katlamak. Asya’da 110 tane mağazamız ve cafe’miz var, online satış yapıyoruz. Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur gibi bölgelerde daha da büyümeyi hedefliyoruz. Avrupa pazarında da önemli büyüme fırsatları görüyoruz. Orta ve Doğu Avrupa’da da hızlı büyüme planlarımız var. Ayrıca free shop’lar da bir diğer büyüme alanımız olacak.”

Türkiye’de mağaza sayısı 13’e ulaştı

Nurtaç Ziyal Afridi, Türkiye’de kişi başı tüketimin arttığına da değinerek, “Türkiye’de premium çikolata pazarında lider lideriz. Her kanalda varız. Türkiye’de pandemiye rağmen GODIVA geçen yıl yüzde 55 büyüdü. Mağaza sayımız 13’e ulaştı. Tatil bölgelerinde sezonluk açtığımız mağazalarımız büyük ilgi görüyor. Türkiye’de kurumsal kanal da bizim için çok önemli. Ekibimiz çok iyi çalışıyor. Türkiye’de tüm yöneticilerimiz bayramları ve yılbaşını aralıksız olarak sahada ve depoda geçirdiklerini dile getiriyorlar. Kurumsal müşterilerden gelen talep o kadar fazla ki sürekli hediye paketleri hazırlanıyor” diye konuştu.

Murat Ülker’in mücevher benzetmesi gerçek oldu

Nurtaç Ziyal Afridi, lisanslama konusunda hızlı büyüdüklerini ve çok değişik kategorilere girdiklerini söyledi. Bu kategorilerin en ilginci mücevher. Nurtaç Ziyal Afridi, bu süreci şöyle anlattı:

“Çikolata pırlantası diye bir pırlanta türü var. Rengi kahverengiye yakın. Onun uzmanı olan global firma bize geldi ve ‘Siz dünyanın en iyi çikolata markasısınız, biz de en iyi çikolata pırlantası firmasıyız. İş birliği yapmak istiyoruz’ dedi.

Pırlanta ve çikolatanın birleşmesi bize enteresan bir fikir olarak geldi. Trüf çikolatalarımızın şekillerini kullanarak mücevher yaptılar. Çikolataları batırdığımız çileklerin mücevherini yaptılar. Sevgililer Günü’nde bir koleksiyon olarak mağazalarda satışa sundular ve inanılmaz ilgi topladı. Murat Bey’in GODIVA için bir mücevher benzetmesi vardı. 2008’de GODIVA’yı aldığında ‘Çikolatanın Kaşıkçı Elması, biz bunu alacağız ve parlatacağız’ demişti.

23 saat pazarlıktan sonra imzalar atıldı

Nurtaç Ziyal Afridi ile dahil olduğu satın alma süreçlerini de konuştuk. “Danışmanlık kariyerimde Arthur Andersen & Co.’da birçok şirket gördüm, birçok problem çözdüm, birçok proje yürüttüm. Yıldız Holding’de 16 yıl bütün şirketlerle yakın çalışarak tecrübe edindim. Murat Ülker ve Ali Ülker’in bana güvenmeleri benim için çok büyük ayrıcalıktı” diyor.

GODIVA’nın Yıldız Holding’in global lige taşıdığını, United Biscuits’in ise dönüm noktası olduğunu vurgulayan Nurtaç Ziyal Afridi, şöyle devam etti:

“United Biscuits’in satın alma sürecinde 3 ay İngiltere’de otelde kaldım. Son aşamada tam 23 saat pazarlık yaptık. Murat Bey dışarıda bekliyordu. 23 saat sonra anlaştık ve Murat Bey’i aradık, imzalar atıldı. Bütün bunları yaparken arkamızda Yıldız Holding’in 1944’ten beri oluşturduğu birikim ve ekip vardı. Artık sadece 1944’ten beri demiyoruz GODIVA’dan gelen 95 yılı üzerine ekliyoruz. United Biscuits’in 100 yılı aşkın tecrübesini eklersek toplamda 300 yıllık birikim ve tecrübeye sahip bir firmayız. Çalışanlarımızın birikim, kültürü, tecrübesi bizi kuvvetli kılıyor.”