Murat Ülker’in Hayatın İpuçları – Zor Konuların Yalın Anlatımı kitabı Yılın En İyi İş Kitabı ödülünü aldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in Okuduğu makale ve kitaplardan ya da katıldığı konferanslardan yola çıkarak kendi gözlem, tecrübe ve fikirleriyle zenginleştirdiği yazılarından oluşan “Hayatın İpuçları – Zor Konuların Yalın Anlatımı” adlı kitabı "Yılın En İyi İş Kitabı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili olarak Yıldız Holding'in Linkedin hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in “Hayatın İpuçları – Zor Konuların Yalın Anlatımı” adlı kitabı, Platin İş Kitapları Ödülleri 2021 kapsamında “Yılın En İyi İş Kitabı” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü."