Murat Ülker yazdı: İz Bırakan 30 Baba

Editörlüğünü Mustafa Kemal Çolak’ın yaptığı kitap nostaljik fotoğraflarla, birbirinden faydalı iş öğütleriyle oldukça zengin bir içeriğe kavuşmuş, mutlaka edinilmeli derim. Çünkü çocukların, hele günümüz işadamları büyüklerimizin babalarını anlattığı kitap, o anılar bence çok önemli...

Dünya Gazetesi Mayıs 2021de “Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından babalarının vizyonunu yazmalarını istiyoruz. Siz de yazar mısınız?” diye sorduğunda, arkadaşlarımı kıramadım ve babama ait anılarımı da içine alan bir metin ortaya çıkardım, gönderdim, bu metin Dünya Gazetesi’nde diğer iş insanlarının yazılarıyla birlikte Haziran 2021’de yayınladı.

Daha sonra yine Dünya Gazetesi’ndeki arkadaşlarımız “Bu yazıları kitap yapacağız, ekleyeceğiniz bir şey var mı?” diye sordular. Ben de yeni eklemeler yaptım, gönderdim. Bu vesilesiyle bir kez daha babamın bana çerçeveletip hediye ettiği o meşhur listeyi anımsadım. Haziran 2020’de bir yazımda anlatmıştım.

Hani artık sonuna geldiğim liste;

6 Yaşında: Babam her şeyi biliyor.

10 Yaşında: Babam çok şey biliyor.

15 Yaşında: Ben de babam kadar biliyorum.

20 Yaşında: Babamın da pek fazla bir şey bildiği söylenemez.

30 Yaşında: Bir kere de babamın fikrini sorsam fena olmayacak.

40 Yaşında: Ne de olsa babam bazı şeyleri biliyor.

50 Yaşında: Babam her şeyi biliyor.

60 Yaşında: Ahh! Keşke babam hayatta olsaydı da kendisine danışabilseydim...

Hakikaten, inanmayacaksınız insan o yaşlarda böyle düşünebiliyor, amma o hazin sondan da kurtulamıyor. Benim çocuklarım nasıl düşünüyorlardır, acaba? Onlar benden akıllı, muhakkak farklı düşünüyorlardır.