Murat Ülker: 'SEÇ Market’in sahibi bakkal amcalardır'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren SEÇ Market iş modeline ilişkin, "Bakkal amca ‘ben marketle nasıl başa çıkarım’ diyor. Müşterinin gelmesi için ulaşılabilirlik, saatler konusunda erişilebilirlik bakkal amcada var, biliyor, tanınıyor ama bakkal amcada marketteki bütün mallar yok, marketteki fiyat cazibesi yok. Bunları sisteme monte edince bu iş çalışabilir hale geldi." dedi.Türkiye'nin aslında küçük bir ülke olmadığını ama ülkenin her yerine aynı fiyata ürünleri teslim ettiklerini ifade eden Ülker, “Artık dünyanın her yerine ürün tedarik ediyoruz, satıyoruz. Çalıştığımız, ürettiğimiz, sattığımız, dağıttığımız yerlerde 4 milyar tüketici yaşıyor.” diye konuştu.

Murat Ülker, BİM, ŞOK ve diğer marketleşmelerin hızla ilerlediğini aktararak, şunları kaydetti:

“Türkiye’de bugün 150 bin bakkal var. Bazıları çok iyi bakkallar, fedakarca çalışıyorlar. Aslında bakkal ile market rekabet edemez, ama bakkal da karşılığını görmek istiyor, bakkalın sermayesi çok olmadığı için zorlanıyor. Onun için SEÇ Market diye bir model düşündük. Daha önce bunu yapmak isteyen çok oldu. Bakkal amca ‘ben marketle nasıl başa çıkarım’ diyor. Müşterinin gelmesi için ulaşılabilirlik, saatler konusunda erişilebilirlik bakkal amcada var, biliyor, tanınıyor ama bakkal amcada marketteki bütün mallar yok, marketteki fiyat cazibesi yok. Bunları sisteme monte edince bu iş çalışabilir hale geldi. Herkesten farklı olarak yaptığımız SEÇ Market Yönetim Kurulu’ndan Yıldız Holding bünyesindeki bütün paydaşlar var.”

- “SEÇ Market’in sahibi bakkal amcalar"

SEÇ Market’in memleketin demografisine uygun olarak ilerlediğini aktaran Ülker, “Bir yere gittiğinizde oranın iyi bir marketi SEÇ Market olmayı tercih edebiliyor. Aslında biz o kadar büyük düşünmemiştik ama böyle bir teveccüh var. Bu bir avantaj.” dedi.

Ülker, ülkedeki kadın tacir sayısının arttığını anlatarak, SEÇ Market’in kısa sürede yüzde 10’lara varan kadın franchise oranına ulaştığını dile getirdi.

ŞOK Marketler ile SEÇ Market arasındaki farka ilişkin soru üzerine Murat Ülker, “SEÇ Market’in sahibi bakkal amcalar. Tedarik franchise modeli. SEÇ Market’in üstünlüğü, bakkal amcalar ne kadar kar edeceğine kendi karar veriyor, ne mal satacağına kendi karar veriyor. ŞOK’tan daha fazla mal koyabilir, daha lokal, değişik mallar marketine koyabilir. SEÇ Market’te kurumsal bir soğukluk değil, aile sıcaklığı da var.” diye konuştu.

- “Gıda ve perakendede kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam etmek istiyoruz”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ise Yıldız Holding’in ana iş kollarının gıda ve perakende olduğunu anımsatarak, “Herkes en iyi bildiği işi, en iyi şekilde yapar. Biz de bu anlayışla hareket ediyor; bu sektörlere odaklanıyoruz. Odaklandığımız alanlarda kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam etmek istiyoruz. Perakende sektöründe ana şirketlerimiz ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve SEÇ Market ile Türkiye çapında büyüyoruz.” diye konuştu.

Tütüncü, ŞOK Marketler’in 10 bin mağaza sayısına ulaştığını, Bizim Toptan’ın 175 satış noktası olduğunu ve 2 bini aşan SEÇ Market ile sektörün yanı sıra istihdama da katkı sağladıklarını, online perakende de büyüdüklerini söyledi.

Türkiye’de gıda perakendeciliğinin yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan, her gün ülkedeki hemen hemen her eve ulaşan dev bir sektöre dönüştüğünü aktaran Tütüncü, bu büyük pazar içinde küçük market ve bakkallar da çok önemli bir paya sahip olduğunu, mahalle esnaflığının Avrupa’daki örneklere kıyasla önemli ölçüde gücünü koruduğunu ve ticarette önemli bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

Tütüncü, giderek artan bir rekabetin söz konusu olduğunu belirterek, “ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile bu rekabetin bir parçasıyız. Geleneksel kanalı da bu rekabete dâhil etmek, onlara da büyüme imkânı sunmak istiyoruz. İşte SEÇ Market de bu noktada devreye giriyor ve kendi işini yapmakta olan esnafı destekleyen iş ortaklığı modeliyle öne çıkıyor.” diye konuştu.

SEÇ Market çatısı altındaki iş ortaklarıyla sürekli tecrübe ve uzmanlık paylaşımı yaptıklarını anlatan Tütüncü, “Özellikle değişen pazar dinamiklerine karşı ortak iş birliği içinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu açıdan da SEÇ Market’in sektörümüz ve ülkemiz için çok kıymetli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Geleneksel kanal olarak tabir ettiğimiz esnaf, Ülker’in kurulduğu 1944 yılından beri en önemli iş ortağımızdır. Bu değerli iş ortaklarımızla SEÇ Market çatısı altında, farklı bir iş modeliyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.

- “Çözüm, geleneksel esnafımızın, esnaf samimiyetiyle hizmet veren modern perakendeciye dönüşümü”

SEÇ Market Genel Müdürü Altan Sekmen de perakende sektörünün çok büyük ve dinamik olduğunu belirterek, “Okuldan gelecek çocuğumuza bu anahtarı verir misin?’ dediğimiz bakkal amcalarımız kayboluyor. Çözüm, geleneksel esnafımızın, esnaf samimiyetiyle hizmet veren modern perakendeciye dönüşümü. Buradan hareketle esnaf dostu SEÇ Market iş modelini büyütmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinde 2 binin üzerinde SEÇ Market bayisi ile “mahallenizin marketi” olarak hizmet verdiklerini anlatan Sekmen, her mağazanın iş ortaklarının işletmeleri olduğunu, fiyat ve ürün çeşidiyle müşterileri memnun etmelerini istediklerini söyledi.

Sekmen, mahalle bakkalını modern perakendeye karşı güçlendirdiklerinde esnafın satışlarının, kazançlarının arttığını ifade ederek, SEÇ Market imajını esnafın mevcut dükkanına uyguladıklarını, kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını, Yıldız Holding’in yüksek satın alma gücüne sahip perakende şirketlerinin ürün portföyü üzerinden esnaflara tedarik sağladıklarını, böylelikle 5 binin üzerinde ulusal ve özel markalı ürünü esnafın erişimine açtıklarını, esnafın istekleri doğrultusunda yerel ürünleri de kendi müşterilerine sunabildiklerini dile getirdi.

Esnafları dahil ettikleri SEÇ Dijital platformu üzerinden dijitalleştirdiklerini vurgulayan Sekmen, operasyonel ve finansal danışmanlık da sağladıklarını, esnaflara tavsiye satış fiyatları sunduklarını, kar marjı ve rekabetteki yerini konumlandırarak esnafın satışını yaptığını söyledi.

Sekmen, SEÇ Market sahiplerinin istedikleri saatte marketi açıp kapatabildiğini aktararak, “50 metrekareden büyük olan, rekabette işlerini geliştirmek isteyenlere kapılarımız açık.” dedi.

Bu arada, SEÇ Market'in Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’de 81 ildeki mağaza sayısı 2 bin 138’e ulaştı. 2022 yılının son çeyreğinde mevcut mağaza sayısının 2 bin 450’ye ulaşması hedefleniyor.