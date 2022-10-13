Murat Ülker: Michelin’i takdir ettim

Türk mutfağını değerlendiren Michelin'in açıkladığı sonuçları değerlendiren Ülker paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Michelin şirketinin İstanbul’daki restoranları değerlendirmek için Türkiye’ye geleceğini ama pandemi nedeniyle bunun ertelendiğini söylemişti sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. Nihayet geldiler, değerlendirmelerini yaptılar ve dün gece sonuçları açıkladılar. Beklenen sevindirici sonuçlar açıklandı ve Türk Mutfağı’nın şefleri hakettikleri yıldızları aldılar. Ama tabii o seviyede olan mesela Sunset gibi mekanlarımız da var.

Ben müdavimi olduğum Seraf Restoran’ın sahibi Doğan Yıldırım beyi ve özellikle şefi Sinem Özler hanımı tebrik ediyorum. Bağcılar’da restoranlarını ziyaret edip yemek yememin yanında, eve sipariş verip misafirlerime ikram ettiğim de oldu.

Ertugrul Özkök diyor ki, Sinem şefi ne zaman arasam, ya Urla civarında, ya Anadolu’nun bir yerinde. Sürekli yerel ürün arıyor. Seraf restoranın giriş katında bir ürün mağazası var. Harika ambalajlar içinde Anadolu ürünleri satılıyor.

Michelin sitesinde Seraf: https://guide.michelin.com/en/istanbul-province/istanbul/restaurant/seraf

Ertuğrul Özkök’ün yazısını okumak isterseniz:https://www.odatv4.com/guncel/ertugrul-ozkok-yazdi-michelin-yildizi-alan-turk-lokantalar-ascilar–253793

İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı:https://www.bloomberght.com/istanbul-da-5-restorana-michelin-yildizi-2316951