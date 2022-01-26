Murat Ülker: 'İş yapmanın ruhu değişiyor'

Human Week Zirvesi'nin açılışında konuşan Murat Ülker, "Dünyamızı değiştirdik. Geleneksel mağazalarımızın büyük çoğunluğu artık dijital olarak sipariş alıyorlar. Bu ciddi tasarruf sağladı" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, koronavirüsün insanların hayatında her şeyi değiştirdiğini anlatarak, “Herhangi bir değişime hazır olmak zorundayız. Farklı planlar yapabiliyor olmalıyız. Bir şeylerin başımıza gelmesini beklemeyelim biz üstüne gitmeliyiz. Bu dönemde şirketlerin de esnek olması daha çevik olması gerekiyor. İş yapmanın ruhu değişiyor. Gelecekte de farklı yetenekler gündemde olacak” dedi.

"Mesele sadece mutluluk değil, memnuniyet de olmalı"

Human Week Zirvesi'nin açılışında konuşan Ülker şu açıklamaları yaptı;

"Yıldız Holding’de yeni yetkinlikler ve yeni beceriler ortaya çıkarıyoruz. Dijital dönüştürücüler, dijital şampiyonlar çıkarıyoruz. Herkesle iletişim halinde oluyoruz. Dünyamızı değiştirdik. Geleneksel mağazalarımızın büyük çoğunluğu artık dijital olarak sipariş alıyorlar. Bu ciddi tasarruf sağladı. Gençlerin hedefleri tutkuları olmalı, bunun üzerine hareket etmeliler. Mesele sadece mutluluk değil, memnuniyet de olmalı. Benim hedefim iyi bir eylemde bulunmaktır. Başkaları için de iyi bir şeyler yapmaktır. Bu benim kişiliğimi de iyi bir seviyeye çıkarır. Bunu hayatımızın temel hedefi haline çıkarmalıyız. Niyetinizin iyi olması lazım."