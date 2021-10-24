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Murat Ülker iş hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, İstanbul Sanayi Odası İSO Aile Şirketleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 24.10.2021, 13:44 24.10.2021, 14:04

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu'na konuştu. 

Konuşmasının tamamının iki bölüm halinde yayınlanacağını belirten Ülker, yayınlanan ilk bölümde "Aile Şirketi ne demek?  Tersine Mentorluk nedir? Aile anayasamız var mı?" gibi konulara değindi. 

İşte Murat Ülker'in konuya ilişkin açıklama:

"İstanbul Sanayi Odası (İSO) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Başkanı Ömer Karadeniz bey davet etti, 18 Ekim 2021 günü saat 14-16 arasında söz konusu Çalışma Grubu’nun toplantısına katıldım ve bir konuşma yaptım. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 80 üye katıldı ve çok güzel sorular sordular. Bazen geçmişe giderek bazen güncel, bazen de geleceğe yönelik sorulara cevap verdim. Arkadaşlarım iki saat süren toplantıyı sizin izleyebilmeniz için 2 bölüm halinde özetlediler. Bugün birinci bölümün videosunu ekte sunuyorum. Neler var ilk bölümde? Başkalarının tecrübelerinden nasıl öğrendim? Sabri Bey kurumsallaşmayı nasıl başlattı? Nasıl İcra Kurulu Başkanı oldum?   Aktivist hissedar ne yapar? Genç yaşta yaptığım hatalar nelerdi? Aile Şirketi ne demek?  Tersine Mentorluk nedir? Aile anayasamız var mı? İyi seyirler. İkinci bölümü yarın yine aynı saatlerde yayınlayacağım, kaçırmayın."

#murat ülker
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