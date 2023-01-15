banner38

Murat Ülker: Bangladeş, değişen dünyanın yeni başarı öyküsü

Murat Ülker kişisel blog sayfasında "Bangladeş, değişen dünyanın yeni başarı öyküsü" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ekonomi 15.01.2023, 12:06 15.01.2023, 16:45
Murat Ülker: Bangladeş, değişen dünyanın yeni başarı öyküsü

Bangladeş deyince zihnimizde ilk önce kalabalık, karmaşık bir ülke canlansa da çok daha fazlası olduğunu gördüm, tabii bu Goyada gördüğüm ve aktaracağımdan fazlası da var. Karşımda 2020de Dünya Bankası tarafından 'yoksulluğun azaltılması için bir model' olarak ilan edilmiş, 2010dan 2020ye kadar küresel olarak en yüksek kümülatif GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) büyümesini elde etmiş bir ülke buldum. Şu anda Bangladeş’te kişi başına düşen GSYİH’nin 2.503,04 dolar, ekonomik büyümenin ise son on yılda ortalama yüzde 6dan fazla olduğunu öğrendim.

Henüz 1971 yılında kurulmuş bir ülke için ne kadar muazzam bir büyüme hikayesi değil mi?Eskiden "Doğu Pakistan" olarak bilinen ve Hindistan'ın desteğiyle, Bangladeş Kurtuluş Savaşı olarak bilinen bağımsızlık savaşını kazanmış ve bugünün bağımsız ülkesi Bangladeş olmuş. Başkent Dakka aslında biraz Hindistan imajı veriyor. Rengarenk sokaklar, kalabalık, bol bol baharat kokusu, yoğun çekçek ya da ülkesindeki adıyla Rikşa ve bisiklet/motosiklet trafiği insanı şehri keşfetmeye teşvik ediyor.

Bangladeş büyük bir delta havzası üzerinde kurulmuş, verimli topraklara sahip; ama tabii bu da yağışlı mevsimde su baskınları demek… Zaten kırsalda ev mobilyaları, dolaplar dahil plastikten yapılmış… Aslında bu durum halen bazen yoğun su baskınlarına maruz kalan New Orleans’tan çok farklı değil, çünkü doğayla savaşamazsınız ancak ona uyum sağlayabilirsiniz.

Benim bu Goya’da önceliğim Bangladeş’in ekonomisini anlamak oldu. Kısa sürede yaşanan bu büyümenin sırrını insan ister istemez merak ediyor… Bu merakımı gidermek için ülkedeki kısıtlı vaktimi en verimli şekilde geçirmeye çalıştım. ACI, eski ICI, kurumsallaşmış bir aile şirketi olan bir konglomeratı ziyaret ettim. İşin başındaki 2. Kuşak (CEO) Arif Dowla ve kurucu baba  Anis UD Dowla ile tanıştım. Hem zirai ve sınai hem de fmcg sektörlerinde varlar. Tüm kategori ve aktivitelerini hatta dijitalleşme dahil inovasyon örneklerini sergiledikleri bir daimi fuar var genel merkezlerinde… Yaşlı/genç, yerli/yabancı ziyaretçilerin ilgisi büyük bu alana. Neler gördüm derseniz; tarımda dronlarla bilinçli ilaçlama ve gübrelemeden, GDOlu tohum elde edilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapıyorlar… Tabii zaten bizim için günlük işlerden olan dağıtımda dijitalleşme ve webde UX saymıyorum bile. 

İşte Bangladeş hakkında araştırdıklarım ve öğrendiklerim….

En Doğru Yatırım Modeli: Potansiyele Yatırım

İş dünyasının en önemli kurallarından biridir, elindeki potansiyeli kullanmayı bilmezsen yoksun kalırsın. Bangladeş bu kuralı almış ve ülkenin geleceği için kullanmış. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın çaresi olarak yoksul insanların potansiyeline yatırım yapmış. Yani kalabalık genç nüfusunu bir tüketici kitlesi olarak görmek yerine üretime yönlendirerek ekonomiye dahil etmiş. Ülke toplam nüfusunun dörtte biri 15-29 yaş grubunda. Bangladeş İstatistik Bürosu (BBS) tarafından yayınlanan nüfus sayımı raporuna göre, ülkenin mevcut genç nüfusu 45,9 milyon.

Peki, bu potansiyeli nasıl kullanmışlar? Tabii ki yeni dünya düzenine uyum sağlayarak, yani dijitalleşme ile tanıştırarak onlara bu kabiliyeti kazandırmışlar.

Ülkeyi “Dijital Bangladeş”e dönüştürmüşler; yani tüm sorunların çözümü teknolojide aranmış ve bulunmuş.  2009dan beri tabandaki insanlar için %100 BİT erişimi sağlanmış ve Bangladeş, Asya-Pasifik'teki en büyük internet kullanıcı nüfusuna sahip ülkelerden biri haline gelmiş. Hatta hızla nakitsiz bir toplum haline gelme hedefleri olduğunu söylüyorlar.

Pandemi hepimize öğretti ki dijitalleşme demek çalışma koşullarının da değişmesi demek. Kolay internet erişimi ve serbest çalışmayı teşvik eden girişimler bu çalışma şeklinin beklenenden çok büyümesini sağlamış. Serbest çalışma, birçok Bangladeşli için popüler bir kariyer seçeneği haline gelmiş ve bu çözüm çalışma hayatına katılan kadın sayısını da artırmış. Sonuç olarak, Oxford İnternet Enstitüsü'ne (OII) göre Bangladeş şimdiden ikinci en büyük çevrimiçi emek tedarikçisi.

Ama bence dijitalleşmenin önemli bir sorunu da diğer alanlardaki gelişme potansiyelinin göz ardı edilebilmesidir. Halbuki tarım, hayvancılık gibi alanlarda da dijital teknoloji artık bir zorunluluk haline geldi. Bangladeş bunu da başarmış ve tarımda kendi kendine yeterli olmanın ötesinde; pirinç, hint keneviri, mango üretiminde ve tatlı su balıkçılığında dünya sıralamasına girmiş. Hatta daha ileriye gitmek için önemli mahsullerin ve meyvelerin genomunun kodunu çözdüklerini söylüyorlar.

 Tabii tüm dünyada olduğu gibi orada da enflasyon mevcut, ürünlerde küçülme örneklerini Goyada gördüm. Bu da iki örneği.

Gelişmiş ülke nasıl olunur? Bu sorunun cevabı şimdi tüm ülkeler için benzer olmakla birlikte çağa göre tabii ki değişiyor; mesela Türkiyemiz için bu 70/80li yıllarda yoğun sermaye ve knowhow içeren bir ağır sanayi hamlesi gerektiriyordu. Şimdiki ülkeler dijital devrim sonrası artan dış kaynak çeşitliliği de düşünülünce daha şanslılar. Halihazırdaki tüm sorunlarını her yönden analiz ederek ve kendine özgü potansiyelini değerlendiren Bangladeş, genç nüfusu ve kadınları dahil ettiği sürekliliği olan çözümler yaratmış. Zorlukları fırsata dönüştürmek konusunda tüm dünyaya örnek olabilecek bir model!

Farklı bir kültürü goyalamak, anlamaya çalışmak her zaman iyi gelir, hatta ilham verdiğini hep söylerim. Tabii bu gezileri işle birleştirmeden olmaz. Benim için hiçbir goya market raflarında Ülker, Godiva ve McVities ürünlerini görmeden bitmez. Şükür bu sefer de öyle oldu. Bir kez daha dünyanın her bir yerinde varlık göstermenin ve potansiyeli doğru kullanıyor olmanın sevincini yaşadım!

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Kasımpaşa 18 21
11. Karagümrük 18 20
12. Giresunspor 18 20
13. Gaziantep FK 17 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Ankaragücü 18 19
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Ö.K Yeni Malatya 19 16
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Getafe 17 18
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 17 17
17. Espanyol 17 15
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4
banner23