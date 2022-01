MÜMSAD Başkanı Akdağ: 'Tüm gıda ürünleri enerji kesintisinden muaf olmalı'

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, “BOTAŞ’ın attığı bu adımı olumlu ancak maalesef yetersiz buluyoruz. Enerji kesintisinin gıda güvenliği açısından yarattığı çok ciddi riskler, sadece et ve süt ürünleri için değil tüm gıda grupları için geçerlidir. Hayvansal ürünlerde bu risk ön görülebiliyorsa başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerine, ambalaj üretimi ve şartlandırılmış depolara da muafiyet sağlanmalı" dedi.



İran’ın doğal gaz iletim hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle ortaya çıkan enerji krizinin etkileri sürüyor. Sanayicilerden yükselen sesler, doğalgaz kesintisinde üç kritik sektöre muafiyet kararı alınmasını sağladı. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdığını duyurdu. Gıda güvenliği açısından oluşacak risklere karşı böyle bir karar alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, “BOTAŞ’ın attığı bu adımı olumlu ancak maalesef yetersiz buluyoruz” diye konuştu. Akdağ, şu açıklamayı yaptı: “Enerji kesintisinin gıda güvenliği açısından yarattığı çok ciddi riskler, sadece et ve süt ürünleri için değil tüm gıda grupları için geçerlidir. Hayvansal ürünlerde bu risk ön görülebiliyorsa başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerine, ambalaj üretimi ve şartlandırılmış depolara da muafiyet sağlanmalı.” “Kesinti halinde gıda güvenliği riski doğar” Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründefaaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayan MÜMSAD Başkanı Ebru Akdağ, şunları söyledi: “Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır.

Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır.” “Gıda sektörüne muafiyet tanınmalı” Öte yandan birçok sektörü durma noktasına getiren pandemi döneminde gıda sektörünün üretimin aksamaması için verilen muafiyet tanınması sınavını çok başarılı bir şekilde geçtiğini herkesin kabul ettiğini vurgulayan Akdağ, “Pandemi sürecinde gıda sektörü çalışmasına devam etmesine olanak sağlayan muafiyetler sayesinde rafların boş kalmamasını sağlayarak önemli bir sınavdan takdirle geçmiştir. Bugün de benzeri bir muafiyetle gıda güvencesini sağlayabilmeliyiz”açıklamasında bulundu.

Bu arada Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından yapılan basın açıklamasında doğalgaz ve elektrik kesintilerinin olası sonuçlarına dikkat çekildi. Gıda üretiminin temel girdisinin enerji olduğu belirtilen açıklamada, yaşanacak kesintilerin ülke için büyük kayıplara neden olabileceği ifade edildi ve şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrasında elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesislerinde doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı duyurulmuştur. Bunun yanında elektrik kesintilerinin de gündemde olduğu bilinmektedir. Gıda ve içeceklerin güvenilir şekilde işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması kesintisiz enerji akışını gerektirmektedir. Doğalgaz ve elektrikten sağlanan enerji tüm gıda ve içeceklerin üretiminde, kullanılan ham maddelerin ve üretilen ürünlerin uygun koşullarda saklanmasında kullanılmaktadır.” Ne olmuştu? Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran’dan alınan doğalgazda, teknik arıza sebepli meydana gelen kesinti, sanayide 72 saat sürecek bir enerji krizine neden oldu. 22 Ocak 2022 tarihinde TEİAŞ’ın aldığı kararla, 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat (üç gün) süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağı duyurulmuştu.