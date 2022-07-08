Motorine zam yolda!

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,10 TL indirimin yapıldığı motorine, yarından itibaren 81 kuruşluk zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...

Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberleri, bu kez sürücüleri güldürmeyecek.

Dün gece yarısı motorine gelen 2,10 TL'lik indirimin hemen ertesinde, brent petrol 105 doları buldu.

Motorine 81 kuruş zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 81 kuruş zam bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 TL'den satılırken, beklenen zammın uygulanması durumunda bu fiyatın 25,37'ye yükseleceği öngörülüyor.

Benzinin litresi ise ortalama olarak 25,2 TL'den satılıyor.