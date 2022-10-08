Motorine zam yolda!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda Salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.