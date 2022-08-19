Motorine zam geldi!

Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.