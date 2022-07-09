Motorine zam geldi!
Bugünden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Ekonomi 09.07.2022, 17:30 09.07.2022, 17:33
9 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.
NTV'nin haberine göre, artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Beklenen zammın gelmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25.37'ye yükseldi.
Benzinin litresi ise ortalama 25.2 liradan satılıyor.
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