Motorine zam geldi
Motorine yüzde 23 oranında yeni bir zam daha geldi.
Ekonomi 18.10.2021, 18:05
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: AA
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