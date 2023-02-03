Motorine peş peşe dördüncü indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bir haftada motorin ücretlerine dördüncü kez indirim geliyor.

27 Ocak Cuma günü, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi.

Motorine 2 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 2 kuruş, 3 Şubat Cuma günü (bugün) ise 65 kuruş daha indirim gelmişti.

Motorine 4 Şubat Cumartesi günü (bu gece yarısı) 68 kuruşluk bir indirim daha geliyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,07 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,77 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,13 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,82 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,37 TL

Motorin fiyatı: 22,11 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,29 TL

Motorin fiyatı: 22,18 TL

Öte yandan gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.