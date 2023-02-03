Motorine peş peşe dördüncü indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki değişim iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansıyor. Motorin fiyatlarına üst üste dördüncü indirim geliyor. Üç günde yaklaşık 2 lira 30 kuruş indirim gelen motorinde bu gece yarısından itibaren 68 kuruş daha indirim bekleniyor. İşte indirimler sonrası pompada motorin ve benzin fiyatları..
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme nedeniyle bir haftada motorin ücretlerine dördüncü kez indirim geliyor.
27 Ocak Cuma günü, benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim geldi.
Motorine 2 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 2 kuruş, 3 Şubat Cuma günü (bugün) ise 65 kuruş daha indirim gelmişti.
Motorine 4 Şubat Cumartesi günü (bu gece yarısı) 68 kuruşluk bir indirim daha geliyor.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Şubat 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,07 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,77 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,13 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,82 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,37 TL
Motorin fiyatı: 22,11 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,29 TL
Motorin fiyatı: 22,18 TL
Öte yandan gece yarısından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|19
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6