Motorine indirim geliyor!
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine pazartesi gecesi indirim gelmesi bekleniyor.
Ekonomi 23.07.2022, 11:01
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da değişimi beraberinde getiriyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatı 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.
Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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