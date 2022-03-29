Motorine indirim geliyor!

30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.