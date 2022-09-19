Motorine indirim geliyor!

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, motorin grubuna 1 lira 76 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.

Yaşanacak indirim sonrası, motorinin litre fiyatı 23 lira seviyelerine gerileyecek. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 TL'ye satılıyor.