Motorine indirim geldi
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirim geldi.
Ekonomi 29.06.2022, 17:37 29.06.2022, 17:46
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
30.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan, 26 lira 66 kuruşa düşecek. Motorinde dün de 2,5 lira indirime gidilmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
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