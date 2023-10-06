Motorine de nihayet indirim geliyor
Motorin fiyatlarına beklenen indirim nihayet geliyor. Benzin fiyatlarına üst üste gelen indirimler sonrasında motorine neden indirim gelmediği merakla soruluyordu.
Son dakika motorin fiyatlarına indirim haberi... İlk kez bu kadar büyük bir indirim geliyor...
Motorinde 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.
Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.
Daha sonra yine benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat düşümü daha gerçekleşti.
Benzine yapılan indirimlerin ardından sevindiren bir haber de motorin için geldi.
3 LİRAYA YAKIN İNDİRİM
Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3