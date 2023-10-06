banner38

Motorine de nihayet indirim geliyor

Motorin fiyatlarına beklenen indirim nihayet geliyor. Benzin fiyatlarına üst üste gelen indirimler sonrasında motorine neden indirim gelmediği merakla soruluyordu.

Ekonomi 06.10.2023, 10:06
Motorine de nihayet indirim geliyor

Son dakika motorin fiyatlarına indirim haberi... İlk kez bu kadar büyük bir indirim geliyor...

Motorinde 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Daha sonra yine benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat düşümü daha gerçekleşti.

Benzine yapılan indirimlerin ardından sevindiren bir haber de motorin için geldi.

3 LİRAYA YAKIN İNDİRİM

Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

#motorin fiyatları
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 21
2. Galatasaray 7 19
3. A.Demirspor 7 14
4. Beşiktaş 7 13
5. Trabzonspor 7 12
6. Kasımpasa 7 12
7. Hatayspor 7 11
8. Rizespor 7 11
9. Kayserispor 7 10
10. Antalyaspor 7 9
11. Konyaspor 7 9
12. Sivasspor 7 7
13. Alanyaspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 7 4
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Kocaelispor 7 15
4. Bodrumspor 7 14
5. Manisa FK 7 12
6. Ahlatçı Çorum FK 7 12
7. Keçiörengücü 7 11
8. Göztepe 7 11
9. Gençlerbirliği 7 11
10. Erzurumspor 7 9
11. Şanlıurfaspor 7 9
12. Sakaryaspor 7 8
13. Adanaspor 7 6
14. Boluspor 7 6
15. Giresunspor 7 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Chelsea 7 8
12. Nottingham Forest 7 8
13. Fulham 7 8
14. Brentford 7 7
15. Wolves 7 7
16. Everton 7 4
17. Luton Town 7 4
18. Burnley 7 4
19. Bournemouth 7 3
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Atletico Madrid 7 16
5. Real Sociedad 8 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Real Betis 8 12
8. Rayo Vallecano 8 12
9. Osasuna 8 10
10. Valencia 8 10
11. Getafe 8 9
12. Cadiz 8 9
13. Villarreal 8 8
14. Las Palmas 8 8
15. Sevilla 7 7
16. Mallorca 8 7
17. Deportivo Alaves 8 7
18. Celta Vigo 8 5
19. Granada 8 5
20. Almeria 8 3
banner23