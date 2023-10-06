Motorine de nihayet indirim geliyor

Son dakika motorin fiyatlarına indirim haberi... İlk kez bu kadar büyük bir indirim geliyor...

Motorinde 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Daha sonra yine benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat düşümü daha gerçekleşti.

Benzine yapılan indirimlerin ardından sevindiren bir haber de motorin için geldi.

3 LİRAYA YAKIN İNDİRİM

Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.