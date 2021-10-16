Motorine bir zam daha yolda
Bugün itibariyle 41 kuruş zamlanan motorine pazartesi gece yarısından itibaren 23 kuruş daha zam gelecek.
Ekonomi 16.10.2021, 16:27
Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını hızla artırıyor.
Bugün litre fiyatı 41 kuruş daha zamlanan motorine, 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 23 kuruş daha zam kararı alındı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, zam pompa fiyatına yansıyacak.
Bugün 14 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak şekilde toplamda 37 kuruş zamlanan benzine de zam olasılığı olduğu ancak net rakamın 18 Ekim Pazartesi günü belli olacağı öğrenildi.
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