Motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor.