Motorin fiyatlarına gece yarısı zam geldi
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken motorin fiyatlarına gece yarısında 99 kuruşluk yeni bir zam daha geldi.
Ekonomi 22.08.2023, 00:36
Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam geldi.
Akaryakıt ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.
İŞTE GÜNCEL FİYATLAR
Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,85 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.
Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,74 TL, Ankara'da 38,28 TL, İzmir'de 38,38 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar; iller, ilçeler ve bayiler arasındaki farklılık gösteriyor.
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