Moody's'den Türk ekonomisine övgüler
Moody's, Türkiye'de ekonomi alanında atılan yeni adımları övdü.
Ekonomi 07.09.2023, 18:09
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu bildirdi.
Londra merkezli haber ajansı Reuters'ten gelen son dakika haberine göre, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.
Moody's, Türkiye'nin ekonomi politikası bakımından seçim sonrasındaki değişimin kredi notu için net şekilde olumlu olduğunu vurguladı.
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