Mizalle, yeni mağazasıyla Sakarya Cadde 54 AVM'de bugün açıldı

Modern ve özgün tasarımlarını müşterileriyle buluşturmaya devam eden Mizalle, Sakaryanin ticari merkezi kabul edilen Sakarya Cadde 54 AVM'de yeni magazasında müşterileriyle bugün buluştu.

Ölçülü giyimde modern çizgilerin ve şıklığın temsilcisi olmayı hedefleyen Mizalle, çok kIsa süre içinde yurt içinde 23'üncü parekende mağazasına ulaştı. Mizalle, yıl sonuna kadar planlanan mağaza açılşlarına devam ederek büyümeyi sürdürecek.

Açılışa Kandilli Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Mizalle markası sahibi M.Eymen Saraç ve Beylerbeyi Moda Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı M.Emin Saraç’da katıldı.