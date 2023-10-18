Mizalle yeni mağazasıyla Çorum AHL Park AVM'de
Mizalle yeni mağazası ile Çorum AHL Park AVM’de yerini aldı.
Ekonomi 18.10.2023, 13:30 18.10.2023, 13:32
Yeni lokasyonlarda müşterileriyle buluşmaya devam eden Mizalle, Çorum AHL Park AVM’de açıldı.
Mizalle’in zamansız tasarımlarını, sezon trendini takip eden parçalarını ve tamamlayıcı aksesuarlarını yeni mağazasında keşfedebilirsiniz.
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