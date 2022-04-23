Mizalle yeni mağazasıyla Bursa Sur Yapı Marka AVM’de
Ölçülü giyimin lider markası Mizalle, yeni mağazasıyla Bursa Sur Yapı Marka AVM’de hizmet vermeye başlıyor.
Ekonomi 23.04.2022, 20:23
Türkiye’nin her noktasında mağazalaşmaya devam eden Mizalle, Bursa Sur Yapı Marka AVM’de modaseverler ile buluşuyor.
Sanal ve fiziki mağazalarda deneyimli kadrosu ve yenilikçi yapısı ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeyi, ölçülü giyimde modern çizgilerin ve şıklığın temsilcisi olmayı hedefleyen Mizalle, Bursa Sur Yapı Marka AVM'de modaseverlerin ihtiyaçlarına cevap verecek.
Mizalle, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı güçlü, kadına yönelik koleksiyonuyla dikkatleri üzerinde tutmayı başarıyor. Doğallık, hafiflik, şıklık, detaylardaki kumaş kalitesi ve farklılaşan tasarım izleri ise her parçada hissediliyor.
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