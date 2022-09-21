Mizalle yeni mağazası ile İstanbul Kale Outlet Center'da

"Daha fazla sen" sloganıyla hafızalara kazınan Mizalle, 16 mağazasını Kale Outlet AVM'de açtı.

Açılış ile ilgili Mizalle'nin Linkedln sayfasında şu ifadelere yer verildi:

16. mağazasını Kale Outlet AVM'de açan Mizalle, modern ve özgün tasarımlarını müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Mizalle'in zamansız tasarımlarını, sezon trendini takip eden parçalarını ve tamamlayıcı aksesuarlarını yeni mağazasında keşfedebilirsiniz.