Mizalle yeni mağazası ile İstanbul Kale Outlet Center'da
Daha önce açılan 15 mağazası ile ilgi odağı olan Mizalle, 16. mağazasını Kale Outlet AVM'de hizmete aldı.
Ekonomi 21.09.2022, 21:23
"Daha fazla sen" sloganıyla hafızalara kazınan Mizalle, 16 mağazasını Kale Outlet AVM'de açtı.
Açılış ile ilgili Mizalle'nin Linkedln sayfasında şu ifadelere yer verildi:
16. mağazasını Kale Outlet AVM'de açan Mizalle, modern ve özgün tasarımlarını müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Mizalle'in zamansız tasarımlarını, sezon trendini takip eden parçalarını ve tamamlayıcı aksesuarlarını yeni mağazasında keşfedebilirsiniz.
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|7
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|O
|P
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|13
|2. Bodrumspor
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|11
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|11
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|9
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|6
|9
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|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
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|6
|10
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|6
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|9. Brentford
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|9
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|7
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|8
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|7
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|7
|7
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|7
|7
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|6
|6
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|7
|6
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|4
|19. Nottingham Forest
|7
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|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
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|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1