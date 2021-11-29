Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün yarın

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamu alacaklarına yönelik yapılandırmada tarihi rekor kırıldı. Toplam 7 milyon 90 bin vatandaş vergi, sigorta prim borcu dahil 216 milyar liralık borcunu yapılandırırken, devletin kasasına giren tutar 48 milyar lira oldu.

Borç ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi kurumun anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılıktan da yapılabiliyor.

7 MİLYONU GEÇTİ

Yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların sayısı 7 milyonu geçerken, 1 milyon 190 bin vatandaş Nisan 2021 ve önceki döneme ait kesinleşen sigorta, GSS, işsizlik sigorta primi, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, Bağ- Kur sigortalısının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı. Yapılandırma kanundan yararlanan mükellef sayısı da 5.9 milyona ulaştı. Bu kapsamda yaklaşık 155 milyar liralık borç yapılandırıldı, 1 Kasım itibarıyla da 46.2 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildi.

GELİR TESTİ İÇİN DE SÜRE DOLUYOR

BUGÜNE kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.