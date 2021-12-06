Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için harekete geçildi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,"3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi.
Ekonomi 06.12.2021, 14:53
3600 ek gösterge çalışmaları milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamada, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.
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