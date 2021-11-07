Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, muhalefetin kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına tepki gösterdi. Bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum" dedi.

İşte Bilgin'in mesajları...

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

(TYT'nin bazı meslek gruplarında kaldırılması) İşsizlik Sigortası Fonu'ndan güvenlik görevlisi olmaz. Bunu durdurdum, vermeyeceğiz. Fondan, toplum yararına fayda üretecek çalışmanın nasıl yapılacağı, ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanun ile yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı. Yönetmeliği değiştiriyorum, bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Bürokratik ihmalleri, geçmişten kalan bazı sorun ve alışkanlıkları ortadan kaldıracağız.

KIDEM TAZMİNATINI SAVUNURUM

(Muhalefetin kıdemin kaldırılacağı yönündeki eleştirilerine karşılık) Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben tazminatı savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkar savunurum.

SÖZLEŞMEYE UYMAYANA CEZA

(Bazı üniversitelerin toplu sözleşmeden istifade etmemesi) Bunlar bizim yaptığımız toplu sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedir. Rektörler veya işverenler, buna uymak zorundadır. Aksi halde haklarında gerekli her türlü yasal işlemi yaparız. Toplu sözleşmenin hukuki niteliği kanun düzeyindedir. Kamu işverenlerinin buna uymamak gibi keyfiyetleri yoktur.

3600 EK GÖSTERGE HESABI

Çalışma grubunu oluşturduk. Alternatif maliyet modelleri çıkarılıyor, kapsayıcılığının ne kadar geniş ya da dar olacağı, hangi unsurları, süreleri, personeli kapsayacağına dair çalışılıyor. Bittikten sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarla bir araya geleceğiz. Ek gösterge için gerekli kaynak yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak.

YOLSUZLUĞA GÖZ YUMMAYIZ

Aktif işgücü programlarıyla iş kabiliyetini artırmayı planladıklarını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bazı projelerden de söz ettim, bunları Türkiye çapında uygulayacağız. Ama bunun eğitim boyutu var. Daha önemlisi istihdam üreten bir büyümenin gerçekleşmesi var. Türkiye'nin bu büyümesini sürdürmesi var. Yani bir yıl yüzde 3, bir yıl yüzde 7, bir yıl yüzde 11 büyüyebilirsiniz ama bunu istikrarlı bir şekilde ileriye taşımak lazım. Bunun da hem ulusal hem de uluslararası şartlarla bağlantılı olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Muhalefet milletvekillerinin Sosyal Güvenlik Kurulu'nda yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruları üzerine de Bakan Bilgin, "Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sizin duyumunuz varsa bunu da bana iletin. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım" yanıtını verdi.

Kaynak : Sabah