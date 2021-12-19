Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! AGİ yükseliyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik tarihi zamla beraber çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Milyonlarca memur, işçinin asgari geçim indirimi de artıyor. Vergi düzenlemesi sadece asgari ücretle çalışanlar için sıfırlanırken diğer çalışanların tamamı Asgari Geçim İndirimi almaya devam edecek.

Buna göre asgari ücretteki artışla beraber bu yıl bekar bir işçi için 268 lira olan asgari geçim indirimi yılbaşından itibaren 403.4 lira olacak. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 483,2 liraya, evli çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 544.9 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocukluda 402 liradan 606,1 liraya, evli eşi çalışmayan 3,4,5 çocukluda da 686 liraya çıkıyor. Evli eşi çalışan ve bir çocukluda 308 liradan 463,6 liraya, evli eşi çalışan 2 çocukluda 348 liradan 523,8 liraya, evli eşi çalışanda 3 çocukluda 402 liradan 605 liraya, 4 çocukluda 429 liradan 645,8 liraya, 5 çocuklu 456 liradan 686,4 liraya yükseliyor.

AGİ YOLUYLU İADE EDİLECEK

Ücretlilerden vergi kesintisi yapılmayan, bu nedenle kazancını yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde AGİ, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştiriliyor.

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Gelecek yılın ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyacak.

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Gelecek yılın ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyacak.

BEŞ ÇOCUKLUDA 230 LİRA ARTTI

Asgari geçim indirimi bekar çalışanda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, evli eşi çalışmayan; 1 çocukluda 162,2 lira artışla 483,2 liraya, 2 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 3,4,5 çocuklu da 230 lira artışla 686 liraya ulaştı. Evli eşi çalışan çocuksuzda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, 1 çocukluda 155,6 lira artışla 463,6 liraya ulaştı. Yine eşi çalışan 2 çocukluda 175,8 lira artışla 523,8 liraya, 3 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 4 çocukluda 216,8 lira artışla 645,8 liraya, 5 çocukluda da 130,4 lira artışla 686,4 liraya yükseldi.

ÇOCUK SAYISINI MUTLAKA BİLDİRİN!

Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor. Boşanmış olan eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda; çocukların velayetine sahip olanın faydalanması mümkün bulunuyor.

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunuyor. Durumlarında değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirecek. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanıyor.

İŞYERİ DEĞİŞTİREN DE ALABİLİR

Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam ediliyor. Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştiriliyor.

Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirliyor.

İŞVEREN ÜCRETLE BİRLİKTE ÖDEMEK ZORUNDA

İşverenin asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak. Eksik beyan edilmiş kesinti sayılarak, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı alınıyor.

Bu avantajdan, ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor. Yani eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu bulunan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı oluyor.

Kaynak: Sabah