Migros'a soruşturma
Bakan Bilgin, işçilerin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Ekonomi 19.02.2022, 13:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili bakanlık olarak soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bilgin, hiçbir işçinin, emekçinin mağdur edilmesine göz yummayacaklarını belirtti.
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