banner38

Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldı

Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı'nın açılışı Diyarbakır'da yapıldı.

Ekonomi 05.11.2021, 20:07
Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldı

Diyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Start Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, 8 Kasım'a kadar kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, ihracatçı ile franchise veren firmaları buluşturacak.

Fuarın açılış programında bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, kuyumculuk ve mücevherin tarih boyunca stratejik bir sektör olduğunu ve insanlık var oldukça da önemini koruyacağını söyledi.

"İnsanlığın anavatanı" olarak nitelendirdikleri Mezopotamya'da ilk yerleşik hayata geçildiğini, kültür tarımının yapıldığını, hayvanın evcilleştirildiğini belirten Karaloğlu, bu coğrafyanın ilk takının ve mücevherin üretildiği yer olabileceğini ifade etti.

Karaloğlu, "Mücevherciliği dünyaya da bu coğrafya ihraç etmiştir, hala da etmeye devam ediyor. Amerika'ya gidiyorsunuz gözünüzü alamıyorsunuz vitrinden. Dükkana giriyorsunuz, Türkçe konuşan bir Süryani dostunuzla karşılaşıyorsunuz. Mezopotamya üretken bir coğrafya, medeniyetin temellerinin olduğu bir coğrafya. Elbette ki mücevherle ilgili, kuyumculukla ilgili de bu coğrafyadan daha çok söyleyecek lafımız olacak inşallah." dedi.

"Diyarbakır bir fuarlar şehri olsun' diye bir gayretimiz var" ifadesini kullanan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır güzel bir pozitif hava yakaladı. Ülkemizde huzurumuz ve güvenimiz var. Diyarbakır'da huzurumuz, güvenimiz, pozitif bir havamız var. Rabb'im bu havamızı bozmasın, bozdurtmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Zaman zaman böyle güzellikler birilerine batar. Battığını görüyoruz. Onlar da aklını başına alsın. Bu şehrin huzura, birliğe, muhabbete ihtiyacı var. Diyarbakır emin adımlarla geleceği yürüyor. Yaptığımız ve yapacağımız bu sektörel fuarlar inşallah kentin hem ticari hayatını canlandıracak hem de turizmi çok çeşitlendirecek ve destekleyecek faaliyetler."

"Türkiye'de mücevher sektörü stratejik bir sektördür"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar da kuyumculuk sektörünün Türkiye için önemine değindi.

Mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Kamar, özellikle son 4-5 yıldır dünyadaki ekonomik krizlerden dolayı altın ve mücevher ticaretinin ülkeler arasında çok önemli bir yer alacağını bu nedenle farkındalığın artması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

"Bugün Türkiye'nin yaklaşık 6 milyar dolar mücevher ihracatı var. Yine kimsenin bilmediği turizm ihracatında, yaklaşık 5 milyar dolara yakın da turizm ihracatımız var. Türkiye'de iç piyasada satılan altınlarla beraber ortalama 20 milyar dolarlık bir ekonomiye karşılık gelmektedir." diyen Kamar, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi Türkiye. Çin, Amerika, Rusya, Hindistan ile beraber Türkiye. En önemli 3 üreticisinden bir tanesi. Bunlar İtalya, Çin, Türkiye. En büyük ihracatçılardan ikisi İtalya ve Türkiye. Biz dünyada mücevher sektöründe çok güçlü bir oyuncuyuz."

Türkiye'de özellikle mücevher ihracatının İstanbul'dan yapıldığını fakat kentin belli bir doyum noktasına geldiğini düşündüğünü söyleyen Kamar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu ihracatın artışının artık Anadolu'nun diğer coğrafyalarından da çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili özellikle Kahramanmaraş önemli bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, büyük bir kompleksin açılışını gerçekleştirdi. Bunun gibi değişik coğrafyalarda kuyumculukla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Bu coğrafyada 7 bin yıllık bulunan altın takılar mevcut."

Programda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından, Vali Karaloğlu ve katılımcılar fuarda kurulan stantları gezdi, takıları inceledi.

Kaynak: AA
#diyarbakır #Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı #kuyumculuk fuarı
Yorumlar (0)
banner35
16
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6