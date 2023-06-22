'Merkez'in kararından sonra dolar çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesinde döviz yatay seyirdeydi.

Geçtiğimiz ay faiz oranında değişikliğe gidilmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası bugün seçimler sonrasında politika faiz kararı için toplandı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği politika faizi belli oldu.

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Politika faizini 27 ay sonra ilk kez arttıran TCMB Para Politikası Kurulu, karar metninden "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

DOLAR, EURO, STERLİN’DE SON DURUM

Dolar kuru faiz kararı sonrası 24,25 TL'den,

Euro 26,51 TL'den

Sterlin 30,83 TL'den,

Japon Yeni ise 16,97 TL'den işlem görüyor.