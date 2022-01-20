Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası 2022 yılı Ocak ayına ait faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Ekonomi 20.01.2022, 14:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022'nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Merkez Bankası, kritik toplantı sonucu politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.
Kaynak: AA
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