Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
Merkez Bankası rezervleri son bir hafta içinde tarihi rekor kırdı.
Ekonomi 27.06.2023, 17:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleri ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek, "Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı" dedi.
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