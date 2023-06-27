Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleri ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı" dedi.

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