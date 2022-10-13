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Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon dolar arttı.

Ekonomi 13.10.2022, 15:12
Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA
#Merkez Bankası rezervleri
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