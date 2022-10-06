Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 756 milyon dolar azalma gösterdi.
Ekonomi 06.10.2022, 14:56
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül'de 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü.
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|8
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|7
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|6
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|2
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|21
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|20
|3. Tottenham
|8
|17
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|14
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|11
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|11
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|9
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|9
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|8
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|6
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|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
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|7
|15
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|7
|13
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|13
|7. Real Sociedad
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|13
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|12
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