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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Rapora göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 11,5 azaldı.

Ekonomi 20.01.2022, 15:02 20.01.2022, 15:07
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar dolar oldu.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 17,4 azalışla 64,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,1 düşüşle 38,5 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,6 milyar doları anapara, 5,5 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 55,1 milyar dolar oldu.​​​​​​

#merkez bakası #Rezerv
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