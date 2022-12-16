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Merkez Bankası rezervi 8 yılın zirvesine yükseldi

Merkez Bankası’nın rezervleri 9 Aralık haftasında 4 milyar dolara yakın arttı. Böylece rezervler 128 milyar 764 milyon dolarla 8 yılın zirvesine ulaştı. MB’nin geçen yıl cari açığın finansmanı için sattığı, şirketlerin yurt dışı borçlarını ödemek için satın aldığı ya da vatandaşın bankalarda biriktirdiği dövizi diline dolayan muhalefet “128 milyar dolar buharlaştı” yalanını aylarca sürdürmüştü.

Ekonomi 16.12.2022, 08:19
Merkez Bankası rezervi 8 yılın zirvesine yükseldi

Döviz kurlarındaki hareketliliğin yerini dengeye bırakması, Merkez Bankası rezervlerine olumlu yansıdı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 775 milyon dolar arttı ve 128 milyar 764 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.

MANİPÜLASYONCU SUSKUN

2019 ve 2020 yıllarında Merkez Bankası, cari açığın finansmanı için 30 milyar doları ithalatçılara satarken, Türkiye’de kişi ve şirketler bankalardaki mevduatının 75 milyar dolarlık kısmını dövize çevirdi. Özel sektör ise dış borcunu ödemek için 43 milyar dolar satın aldı. 12 milyar dolar ise yabancı yatırımcıların iç piyasadan döviz alarak yurt dışına çıkardı. Bilinen bu gerçeğe rağmen muhalefet, “128 milyar dolar buharlaştı” yalanını aylarca sürdürdü. Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahaleyi aylarca gündemde tutan muhalefet, Merkez Bankası’nın yükselen rezervleri karışışında sessizliğe bürünmüş durumda.

130 MİLYAR $'A DAYANDI

Kasım 2021’de 86 milyar dolara kadar gerileyen Merkez Bankası rezervi, 21 Aralık 2021’de Kur Korumalı Mevduat’ın devreye alınmasının ardından yükselmeye başladı. 7 Ocak 2022 ile biten haftada 109,45 olarak kaydedilen bürüt rezerv miktarı, yıl boyunca dalgalı bir seyir izlese de hep 100 milyar dolar sınırının üzerinde kaldı. Yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 20 milyar dolar üzerinde bir rakama ulaşan rezerv, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı 130 milyar dolarlık zirveye iyice yaklaştı.

TL'YE GÜVEN GELDİ DÖVİZ ELDE KALDI

Merkez Bankası’nın faizleri art arda indirip tek haneye düşürmesinden sonra artan rekor kıran ihracat, turizm ve sanayi gelirleri ile döviz rezervlerinin hızlıca artmasını sağladı. Kur Korumalı Mevduat ile Türk Lirası’na güven arttı. Vatandaşın dolara talebi azaldı. Rezervlerin daha da artması bekleniyor.

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