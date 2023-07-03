Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı

Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıya dair özet yayımlandı.

8 alt başlıkta toplanan özette, enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret edildi.

"Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli güçlendirilen bir parasal sıkılaştırma sürecinin uygulanmasına karar vermiştir" denildi.

Parasal sıkılaştırmayla birlikte mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Bankacılık sisteminin, politika faiz oranlarındaki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu da vurgulandı.