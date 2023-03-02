Merkez Bankası'nın rezerv durumu belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.



TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat'ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

BANKALARIN MEVDUATLARI ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 55 milyar 633 milyon 310 bin lira artarak 9 trilyon 693 milyar 837 milyon 735 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 5 trilyon 382 milyar 955 milyon 658 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,2 azalışla 3 trilyon 934 milyar 73 milyon 591 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Şubat itibarıyla 4 milyar 157 milyon dolarlık azalış görüldü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 4,1 artarak 1 trilyon 126 milyar 547 milyon 749 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 artışla 883 milyar 971 milyon 507 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,8 yükselişle 727 milyar 838 milyon 936 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 336 milyar 37 milyon 59 bin lirası konut, 44 milyar 466 milyon 147 bin lirası taşıt ve 746 milyar 44 milyon 543 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Şubat ile biten haftada 96 milyar 500 milyon 555 bin lira artarak 7 trilyon 711 milyar 269 milyon 243 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,06 artış kaydetti.