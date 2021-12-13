Merkez Bankası'nın müdahalesinden sonra dolar kurunda son durum?

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL yeni haftaya 14.60 seviyelerini test ederek başladı. Merkez Bankası'nın doğrudan satım yönünde müdahalesi sonrası TL, gün sonuna doğru kayıplarını sildi.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,2 artışla 14,3290 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,08 değer kazanarak 16,2020'den, sterlin/TL yüzde 3 primle 18,9920'den satıldı.

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. Müdahale öncesinde 14,7 TL'ye kadar yükselen dolar/TL kuru, müdahale sonrasında 14,35 bandına gevşedi.Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolar günü 14,03 TL'den tamamladı. Avro ise 15,84 TL'ye geriledi.