Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda durum

Merkez Bankası'nın üst üste yedinci kez faizi pas geçmesinin ardından dolar hızla yükselişe geçti. 17,68 seviyesine kadar yükselen doların kısa sürede 17,66'ya düşmesi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını yedinci kez pas geçti. Politikası Kurulu, yılın ilk 6 ayında olduğu gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez'in kararı sonrası dolar hızla yukarı çıktı. Dolar/TL politikası kısa sürede 17,68 seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının etkileri beklenirken euro ise 18,01 seviyesinden işlem görmeye başladı.