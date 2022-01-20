Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro düştü

Son 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL faiz kararı öncesinde bulunduğu 13,42'in hemen üzerinden hafif gerileyerek 13,35 oldu. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'e düştü.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise karara ilişkin, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır" ifadelerini kullandı.