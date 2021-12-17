Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Ekonomi 17.12.2021, 14:53 17.12.2021, 15:01
Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" dedi.
Merkez Bankası, daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık'ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.
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