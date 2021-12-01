Merkez Bankası'ndan döviz kuruna doğrudan müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doğrudan döviz müdahalesine ilişkin bir duyuru paylaştı.
Ekonomi 01.12.2021, 12:48 01.12.2021, 12:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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